Karabay ve tüm gazetecileri bırakın

Haber Merkezi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, gazeteci Furkan Karabay’ın iddianame hazırlanmadan cezaevinde tutulmasına tepki göstererek, "Furkan Karabay ve tüm gazetecilerin serbest olmadığı bir ortamda ne toplumsal barıştan ne de çözümden bahsedilebilir. Barış ancak herkesin düşüncesini özgürce ifade edebildiği, gazetecilerin özgürce haber yapabildiği ve halkın yöneticileri denetleyebildiği bir ortamda mümkün olabilir. Furkan Karabay ve tüm gazeteciler derhal serbest bırakılmalıdır" ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, gazeteci Furkan Karabay’ın hakkında iddianame hazırlanmadan 101 gündür cezaevinde tutulmasına ilişkin olarak, şunları kaydetti:

“Son dönemin yaygın bir uygulaması, iddianamesiz tutukluluk. Bu ne demek? Kaçma şüphesi olmayan, yalnızca haber yapan ve düşüncelerini dile getiren kişileri en başta suçlu ilan eden ve cezalandırmak isteyen bir anlayış var. Ancak hedef alınan kişi yasalara göre suç işlemediyse, tutukluluğun kendisi cezaya dönüştürülüyor.”