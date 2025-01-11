Karaborsa bilet iddiaları için yeni ifade: İki yıldır yoğun faaliyet vardı

Spor Servisi

Galatasaray Kulübü bünyesinde yer alan GSTV’de uzun yıllar görev yapan Ebru Gürsoy’un karaborsa bilet iddiaları ile ilgili olarak Cumhuriyet Savcılığına verdiği ifade ortaya çıktı.

Ajansspor’dan Atilla Türker’in haberine göre Ebru Gürsoy ifadesinde "Galatasaray Kulübü’nde 6 Başkan ve 8 yönetim kurulu gördüm. Karaborsa faaliyetleri daha önce kağıt biletler üzerinden yapılmaktaydı. Geçmiş dönemlerde de karaborsa faaliyetleri vardı. Bu dönemde de halen devam etmektedir. Ancak özellikle son 2 sezondur Galatasaray Kulübü’nde karaborsa faaliyetleri yoğun şekilde yapılmaktadır. Bu iş çok yönlü olarak devam etmektedir" dedi.

ÇOK YÖNLÜ SÜRÜYOR

Galatasaray taraftarı olduğunu ve Galatasaray’ın bütün haklarını her platformda savunacağını vurgulayan Ebru Gürsoy, savcılık ifadesinde şunları söyledi: "Galatasaray Spor Kulübünde son 2 sezondur yoğun şekilde karaborsacılık faaliyetleri yapılmaktadır. Bu iş çok yönlü olarak devam etmektedir. Örnek olarak, stadyumun ana nizamiye kısmında güvenlik görevlilerinin stadyum içerisine kriminal ve şaibeli tipleri sokmasından ben bir taraftar olarak ve bizzat bu olayı gördüğüm için çok rahatsızım. Bu konuları daha önceden çeşitli yönetimlerde de dile getirdim. Aslında bu insanlar stadyuma maç izlemek için gelmeyen, karaborsacılık faaliyetleri ile uğraşmak için gelen kişilerdir. Kaldı ki, ben dahi stadyum içerisine girerken personel kartımız, plakamız ve kimliklerimiz dahil incelenmektedir."

Savcılığa verdiği ifadede çok çarpıcı iddialara yer veren Ebru Görsoy şöyle devam etti: "Eray Yazgan aynı zamanda Genel Sekreterdir. Bora ise taraftar derneklerinden sorumlu yöneticidir. Taraftarlar ile bu sebeple sürekli halde iletişime geçmektedirler. Bilet talepleri de bu şahıslara yapılmaktadır. Bu üç şahıs, Passolig tarafından kulübe tanımlanan biletlere tanımlanır tanımlanmaz el koymaktadır. Bunu nasıl yaptıklarını açıkçası ben bilmiyorum."