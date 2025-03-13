Karabük - 2 ayrı motosiklet hırsızlığına 3 tutuklama

KARABÜK'te 2 ayrı motosiklet hırsızlığına karıştığı tespit edilen ve polisin operasyonuyla gözaltına alınan 3 şüpheli, tutuklandı.

Karabük'te ocak ve mart aylarında kentte 2 motosikleti çalan şüphelilerin yakalanması için Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Motosikletleri çaldıkları tespit edilen B.Y., M.Ç. ve O.Y., polis ekiplerinin operasyonuyla yakalanıp gözaltına alındı. 3 şüpheli, polis merkezindeki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. (DHA)

Haber: Murat ÖZELCİ/ KARABÜK, (DHA)