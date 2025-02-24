Karabük - 2 katlı evin çatı katı yandı

KARABÜK’te 2 katlı evin çatı katında çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, evin çatı katı kullanılamaz hale geldi.

Yangın, gece saatlerinde merkeze bağlı Saitler köyünde meydana geldi. U.Ü. ve ağabeyi Y.R.Ü.’nün kaldığı 2 katlı evin çatısında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden evdekiler dışarıya çıkarken, durum itfaiyeye haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangında evin çatı katı kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı. (DHA)

Haber: Murat ÖZELCİ/KARABÜK,(DHA)