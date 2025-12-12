Karabük- Hafif ticari araç, alev alev yandı
Kaynak: DHA
KARABÜK’ün Yenice ilçesinde yolda ilerleyen hafif ticari araç, yanarak kullanılamaz hale geldi.
Olay, gece saatlerinde Yenice ilçesine bağlı Yortan beldesinde meydana geldi. R.Ö.'ye ait plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, yolda ilerlerken alev aldı. Sürücü, aracından inerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesi sonrası yangın söndürülürken, hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi. (DHA)