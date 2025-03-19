Karabük, Kocaeli ve Sakarya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı sürüyor

Karabük, Kocaeli ve Sakarya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.

Karabük'ün yüksek kesimleri kar yağışıyla beyaza büründü.

Yağış, Keltepe Kayak Merkezi, Karabük-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi, Karabük-Ankara kara yolunun Kemikli rampaları mevkisi ile ilçelerin yüksek kesimlerinde etkisini gösteriyor.

Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde dün başlayan kar yağışı, zaman zaman etkisini artırarak devam ediyor.

Yağışın ardından Samanlı Dağları'nın 1640 rakımlı zirvesinde yer alan Kartepe Kayak Merkezi, Kuzuyayla ile Gölcük Eriklitepe tabiat parkları beyaza büründü.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, güzergahları kullanan sürücüleri kar yağışı konusunda uyararak, araçlarda lastik kontrolü yapıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri de yolların ulaşıma kapanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

Sakarya'nın yüksek kesimlerinde gece başlayan kar yağışı, etkisini aralıklarla sürdürüyor.

Kocaali'nin yüksek rakımlı mahalleleri Kızılüzüm, Süngüt, Aktaş, Yalpankaya, Yanıksayvant, Kestanepınarı, Şerbetpınarı ve Kirazlı, beyaz örtüyle kaplandı.