Karabük - Ormanda dolaşan vaşak ile kurt fotokapana yansıdı

KARABÜK’ün Ovacık ilçesinde bir vatandaşın evinin yakın bölgesinde ormana yerleştirdiği fotokapanlara vaşak ve kurdun görüntüleri yansıdı.

Ovacık ilçesinde yaşayan Ramazan Işık, doğadaki yaban hayatını gözlemlemek için evine yakın noktada bulunan ormana fotokapanlar yerleştirdi. Bölgede yoğun olarak bulunan yaban hayvanlarını görüntüleyen Işık’ın yerleştirdiği fotokapanlara son olarak ormanda gezen nesli tükenme tehlikesinde olan vaşak ile kurdun görüntüleri yansıdı. (DHA)

