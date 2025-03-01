Karabük - Ormandan yola inen karaca su içerken görüntülendi

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde ormandan yola inen karaca su içerken cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Safranbolu ilçesi Toprakcuma köyü mevkisinde karaca ormandan yola indi. Bölgeden aracıyla geçen bir sürücü karacayı fark ederek durdu. Karaca, yoldaki çukurda birikmiş sudan içerken; o anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Karaca daha sonra ormana doğru giderek hızla uzaklaştı.

HABER: Murat ÖZELCİ/SAFRANBOLU (Karabük), (DHA)