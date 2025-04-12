Karabük - Safranbolu'da kar güzelliği

KARABÜK’ün Safranbolu ilçesinde dün sabah başlayan kar yağışı bugün de etkisini göstermeye devam ederken, ilçenin simgesi olan tarihi konakların çatıları karla kaplandı.

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Safranbolu'da tarihi çarşı bölgesinde bulunan konaklar, hanlar, hamamlar ve sokaklar kar yağışı ile birlikte beyaza büründü. Safranbolu'nun sembolü olan tarihi konakların çatıları karla kaplandı. Osmanlı'dan kalma mimarisi ile yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken tarihi konaklar, kar yağışıyla birlikte güzel manzara oluşturdu. Kış mevsiminde de yerli ve yabancı ziyaretçilerini ağırlayan Safranbolu, tarihi dokusu ve doğal güzellikleriyle her mevsim ziyaretçilerin beğenisini topluyor. Tarihi Çarşı bölgesinde bulunan Hıdırlık Tepesi’nde Tayvan’dan gelen turistler manzaraya karşı fotoğraf çektirdi. İstanbul’dan Safranbolu’ya gezmeye gelen Gülnur Sınırbaşoğlu, İstanbul’dan geliyoruz. Safranbolumuz anne memleketim. Arkadaşlarımızla birlikte tur düzenledik, geldik. Tarihi eserleri olan bir yer. Çok güzel bir yer. Evleri ve lokumu öyle” dedi. (DHA)

Görüntü Dökümü

-------------------------

-Karla kaplı Safranbolu ile ilgili sunuş

-Safranbolu’dan kar manzaraları

-Yerli turist Gülnur Sınırbaşoğlu ile röportaj

Haber-Kamera Murat ÖZELCİ KARABÜK,(DHA)