Karabük'te 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Karabük'te, hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hürriyet ve 100. Yıl Mahallelerinde ikametten hırsızlık ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Görgü tanıkları ve güvenlik kameraları kayıtlarından yola çıkan ekipler, A.K. ve M.H'yi ikametlerinde gözaltına aldı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramada, çalıntı olduğu tespit edilen kurusıkı tabanca ve 2 bilezik ele geçirildi.

"Hırsızlık" ve "kasten yaralama" gibi 24 suçtan kaydı bulunan zanlılar, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.