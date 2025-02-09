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Karabük'te 2 karaca ve çakal sürüsü görüntülendi

Ajans Haberleri
  • 09.02.2025 16:05
  • Giriş: 09.02.2025 16:05
  • Güncelleme: 09.02.2025 16:05
Kaynak: AA
Karabük'te 2 karaca ve çakal sürüsü görüntülendi

KARABÜK (AA) - Karabük'te 2 karaca ve çakal sürüsü, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Yenice ilçesinde karla kaplı ormanlarda 2 karaca gören kişi, o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.

Kayıtlarda bölgede gezinen karacaların bir süre sonra uzaklaşması yer alıyor.

Merkeze bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde ise yiyecek arayan 4 çakaldan oluşan sürü, çöp konteyneri çevresinde dolaştı.

Bu sırada çakalları gören mahalle sakini, cep telefonu kamerasıyla hayvanları kayda aldı.

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