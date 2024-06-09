Karabük'te 2 katlı ev yandı

Karabük'ün Eflani ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ev, kullanılamaz hale geldi.

Paşabey köyünde Yaşar Tunç'a ait 2 katlı evde, gece saatlerinde yangın çıktı.

Alevleri fark eden köylülerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın, bitişikteki evlere sıçramadan söndürüldü.

Yangın sırasında evde kimsenin olmadığı öğrenildi. 2 katlı ev kullanılamaz hale gelirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.