Karabük'te 2 katlı müstakil ev yandı

KARABÜK'ün Eflani ilçesinde 2 katlı müstakil ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Bostancı köyü Karagözoğlu Mahallesi'nde Hüsnü Önder'e ait 2 katlı müstakil evde, gece saatlerinde yangın çıktı.

Evden yükselen dumanı fark eden köylülerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangında alevler, 2 katlı evi tamamen sardı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın söndürülürken, iki katlı kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.