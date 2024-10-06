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Karabük'te 2 otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 06.10.2024 15:59
  • Giriş: 06.10.2024 15:59
  • Güncelleme: 06.10.2024 15:59
Kaynak: AA
Karabük'te 2 otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Karabük'ün Yenice ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

M.T. (68) yönetimindeki 78 AH 041 plakalı otomobil, Karabük-Zonguldak kara yolu Ibrıcak köyü yakınlarında M.T. (58) idaresindeki 34 KCT 458 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 34 KCT 458 plakalı otomobil devrildi.

Kazada sürücüler ile otomobillerdeki R.T. (80), M.T. (52), E.T. (60) ile H.T. (52) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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