Karabük'te 2 vaşak ve karaca fotokapanla görüntülendi

KARABÜK (AA) - Karabük'ün Ovacık ilçesinde kurulan fotokapanla 2 vaşak ve karacaya ait görüntüler kaydedildi.

Doğasever Ramazan Işık, yaban hayatını izlemek ve yaban hayvanlarının takibini yapmak amacıyla evinin yakınlarındaki ormanlık alana fotokapan yerleştirdi.

Bölgede sık sık kurt ve domuzları kayda alan Işık, karaca ile nesli tükenme tehlikesi altında olan 2 vaşak görüntüledi.

Fotokapanla kayda alınan görüntülerde, 2 vaşak ve karacanın bölgede dolaşması yer alıyor.