Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Karabük'te 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Karabük'te 3 katlı evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Güncel
  • 21.10.2024 19:56
  • Giriş: 21.10.2024 19:56
  • Güncelleme: 21.10.2024 19:58
Kaynak: AA
Karabük'te 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
FOTOĞRAF: AA

Karabük'te 3 katlı evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Atatürk Mahallesi Gaziler Caddesi'nde 3 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine yangın yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Karabük Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında çatı kullanılamaz hale geldi.

Yangın dron kamera ile havadan görüntülendi.

BirGün'e Abone Ol