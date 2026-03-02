Karabük'te 34 orman kooperatifinden 'birim fiyat' eylemi

Yenice’de faaliyet gösteren 34 orman kooperatifi, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın orman emvali üretiminde uyguladığı birim fiyat politikasına tepki göstermek amacıyla ilçe meydanında geniş katılımlı eylem düzenledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın orman emvali üretiminde uyguladığı birim fiyat politikasına tepki gösteren orman köylüleri Karabük'te eylem yaptı. Eyleme, Karabük, Zonguldak ve Bartın başta olmak üzere Batı Karadeniz’deki il ve ilçelerden çok sayıda kooperatif temsilcisi ve orman köylüsü katıldı. Eylemde konuşan CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Batı Karadeniz’de yaklaşık 104 kooperatifin faaliyet gösterdiğini, bu kooperatiflerde yaklaşık 8 bin kişinin çalıştığını ve toplamda 25 bin kişilik bir kesimin doğrudan etkilendiğini söyledi.

"ÖNLEM ALINMAZSA ORMAN KÖYLÜLERİ İŞLERİNİ TERK EDECEK"

Türkiye genelinde merkez birliklerine bağlı 2 bin 831 kooperatif bulunduğunu ve yaklaşık 278 bin üyesi olduğunu belirten Akay, “Toplamda bir milyon yüz on iki bin kişiyi ilgilendiren bir toplantıyı burada hep birlikte yapıyoruz. Ve Batı Karadeniz buna öncülük yapıyor. Eğer önlem alınmazsa orman köylüleri işlerini terk edecek, çalışamaz hale gelecekler, istihdam problemi yaşanacak, köyler boşalacak ve başta Yenice ekonomisi olmak üzere tüm Batı Karadeniz ekonomisi etkilenecek.” dedi.