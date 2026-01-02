Karabük'te 80 yaşında bir kadın donarak yaşamını yitirdi

Karabük’te 80 yaşındaki Zehra Bölüm, soğuk hava koşullarında yaşamını yitirdi. İlk incelemelere göre donarak can verdiği belirlenen Bölüm’ün cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıpa gönderildi.

Karabük'te merkeze bağlı Bulak köyünde, Zehra Bölüm isimli kadını evinin arka kısmında hareketsiz halde gören yakınları durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, yalnız yaşadığı öğrenilen Bölüm’ün yaşamını yitirdiğini tespit etti. Olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma yaparken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.