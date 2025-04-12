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Karabük'te apartman dairesinde çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi

Ajans Haberleri
  • 12.04.2025 16:33
  • Giriş: 12.04.2025 16:33
  • Güncelleme: 12.04.2025 16:33
Kaynak: AA
Karabük'te apartman dairesinde çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi

KARABÜK (AA) - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, apartman dairesinde çıkan yangında 3'ü çocuk 4 kişi dumandan etkilendi.

Barış Mahallesi Göztepe Sitesi'ndeki 4 katlı apartmanın birinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında dumandan etkilenen 3'ü çocuk 4 kişi, ambulansta tedavi edildi.

Yangın evde hasara neden oldu.

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