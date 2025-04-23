Karabük'te bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

KARABÜK (AA) - Karabük'te çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Bayır Mahalle Kemal Güneş Caddesi'nde Belgin K. ve eşi Serdal K, Murat A. ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Serdal K, Murat A'yı bıçakla kolundan yaraladı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Murat A, sağlık görevlilerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Serdal K, polis ekiplerince karakola götürüldü.

Öte yandan taraflar 17 Nisan'da da aynı caddede kavga etmiş, birbirlerine taş, duba ve bıçakla saldırmıştı. Olayda Belgin K. bıçakla kolundan yaralanmıştı.