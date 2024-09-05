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Karabük'te bıçaklı kavgada biri ağır 2 kişi yaralandı

Karabük'te çıkan bıçaklı kavgada biri ağır 2 kişi yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 05.09.2024 23:24
  • Giriş: 05.09.2024 23:24
  • Güncelleme: 05.09.2024 23:24
Kaynak: AA
Karabük'te bıçaklı kavgada biri ağır 2 kişi yaralandı

5000 Evler Bahçelievler Mahallesi 17. Cadde'de A.Y. ile M.M. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu A.Y. ve M.M. vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan M.M. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, A.Y. ise Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

M.M'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan, A.Y'nin tedavisinin ardından polis ekiplerince gözaltına alındığı öğrenildi.

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