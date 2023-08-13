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Karabük'te bir kişi evinde ölü bulundu

Ajans Haberleri
  • 13.08.2023 09:07
  • Giriş: 13.08.2023 09:07
  • Güncelleme: 13.08.2023 09:07
Kaynak: AA
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Karabük'te bir kişi evinde ölü bulundu

Karabük'te bir kişi evinde ölü bulundu.

100. Yıl Mahallesi 1010. Cadde'deki bir apartmanın bodrum katında ikamet eden Cevdet Yeldan'dan (65) haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin incelemesinde Yeldan'ın öldüğü tespit edildi.

Cenaze otopsi için Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Polis şüpheli görülen ölümle ilgili soruşturma başlattı.

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