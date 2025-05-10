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Karabük'te bir otomobilin park halindeki otomobile çarpması kamerada

Ajans Haberleri
  • 10.05.2025 21:54
  • Giriş: 10.05.2025 21:54
  • Güncelleme: 10.05.2025 21:54
Kaynak: AA
Karabük'te bir otomobilin park halindeki otomobile çarpması kamerada

KARABÜK (AA) - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, bir otomobilin park halindeki otomobile çarpması güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Emek Mahallesi'nde park halindeki otomobile, sürücüsünün kontrolünden çıkan başka bir otomobil çarptı.

Bu sırada diz çökerek park halindeki otomobilinin ön tamponunda işlem yapan kişi yere düşerek araçların altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Otomobilin çarpması ve araçların altında kalmaktan kurtulan kişi, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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