Karabük'te bir üniversite öğrencisi yolda ölü bulundu
Karabük’te yol kenarında hareketsiz halde bulunan 24 yaşındaki üniversite öğrencisi Koldash S.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Koldash S.’nin cenazesi otopsi için hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA
100. Yıl Mahallesi Öğretmenler Sitesi girişinde yolda bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezini aradı.
İhbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ekiplerce yapılan kontrolde söz konusu kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Araştırma sonucu bu kişinin, Karabük Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü 2. sınıf öğrencisi Türkmenistan uyruklu Koldash S. (24) olduğu anlaşıldı.
Koldash S.'nin cenazesi, incelemelerin ardından otopsi için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.