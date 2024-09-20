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Karabük'te çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 20.09.2024 12:55
  • Giriş: 20.09.2024 12:55
  • Güncelleme: 20.09.2024 12:55
Kaynak: AA
Karabük'te çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde çıkan kavgada 1 kişi tüfekle yaralandı.

İsmetpaşa Mahallesi'nde gece İ.U. ile S.S. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İ.U, S.S'ye tüfekle ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı S.S, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Safranbolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şüpheli İ.U. ve tedavisi tamamlanan S.S, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Öte yandan, kavga anı, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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