Karabük'te çıkan yangınlara ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Karabük Valiliği, Ovacık ilçesinde çıkan yangınlara ilişkin gözaltına alınan şüphelinin tutuklandığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, ilçede 5-7 Ekim'de çıkan metruk bina, samanlık ve araç yangınlarına ilişkin yakalanan zanlı O.Ş'nin çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandığı kaydedildi.

İlçede 5-6-7 Ekim'de çıkan yangınlarda kullanılmayan iki katlı ahşap ev, 9 samanlık, ahır ve bir takside hasar oluşmuş, olaya ilişkin zanlı O.Ş. gözaltına alınmıştı.