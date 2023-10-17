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Karabük'te devrilen tırın şoförü kazayı yara almadan atlattı

Ajans Haberleri
  • 17.10.2023 13:09
  • Giriş: 17.10.2023 13:09
  • Güncelleme: 17.10.2023 13:09
Kaynak: AA
Karabük'te devrilen tırın şoförü kazayı yara almadan atlattı

Karabük'te devrilen demir yüklü tırın şoförü kazadan yara almadan kurtuldu.

Karabük-Ankara kara yolunda seyreden M.D. idaresindeki 55 AHK 103 plakalı demir yüklü tır, Kemaloyman mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Kendi imkanlarıyla kabinden çıkan sürücü yara almazken, dorsedeki demirler yola savruldu.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kaza nedeniyle bölgede trafik akışı bir süre aksadı.

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