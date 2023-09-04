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Karabük'te devrilen traktörün sürücüsü ağır yaralandı

Ajans Haberleri
  • 04.09.2023 14:49
  • Giriş: 04.09.2023 14:49
  • Güncelleme: 04.09.2023 14:49
Kaynak: AA
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Karabük'te devrilen traktörün sürücüsü ağır yaralandı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralandı.

Bayram T. (63) idaresindeki 78 SB 953 plakalı traktör, Musalla Mahallesi Kışlayanı Sokak'ta devrildi. Traktörün altında kalan sürücü ağır yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Traktörün altından çıkarılan yaralı, sağlık görevlilerince Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Bayram T'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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