Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Karabük'te dün başlayan yangın Kastamonu'ya sıçradı: 1 köy boşaltıldı

Karabük’te dün ormanlık alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle Kastamonu’nun Araç ilçesindeki yerleşim yerlerine ulaştı.

Yurt
  • 01.09.2025 18:54
  • Giriş: 01.09.2025 18:54
  • Güncelleme: 01.09.2025 18:55
Kaynak: ANKA
Karabük'te dün başlayan yangın Kastamonu'ya sıçradı: 1 köy boşaltıldı
FOTOĞRAF: ANKA

Karabük’te dün ormanlık alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle Kastamonu’nun Araç ilçesindeki yerleşim yerlerine ulaştı.

Karabük’ün Eflanı ilçesinde dün meydana gelen yangını söndürme çalışmaları devam ederken yangın bugün rüzgarın etkisiyle Kastamonu’nun Araç ilçesine sıçradı.

Araç’taki Güzelce köyü alevlerin tehdidi üzerine tedbir amaçlı boşaltıldı.

Akgeçit köyü Karasu Mahallesi’nde çıkan yangına ise havadan ve karadan müdahale sürüyor.

BirGün'e Abone Ol