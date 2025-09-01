Karabük'te dün başlayan yangın Kastamonu'ya sıçradı: 1 köy boşaltıldı
Karabük’te dün ormanlık alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle Kastamonu’nun Araç ilçesindeki yerleşim yerlerine ulaştı.
Kaynak: ANKA
Karabük’ün Eflanı ilçesinde dün meydana gelen yangını söndürme çalışmaları devam ederken yangın bugün rüzgarın etkisiyle Kastamonu’nun Araç ilçesine sıçradı.
Araç’taki Güzelce köyü alevlerin tehdidi üzerine tedbir amaçlı boşaltıldı.
Akgeçit köyü Karasu Mahallesi’nde çıkan yangına ise havadan ve karadan müdahale sürüyor.