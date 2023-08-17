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Karabük'te elektrik akımına kapılan çocuk hayatını kaybetti

Ajans Haberleri
  • 17.08.2023 14:27
  • Giriş: 17.08.2023 14:27
  • Güncelleme: 17.08.2023 14:27
Kaynak: AA
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Karabük'te elektrik akımına kapılan çocuk hayatını kaybetti

Karabük'te evde vantilatör tamir ederken elektrik akımına kapılan çocuk hayatını kaybetti.

Aydınlıkevler Mahallesi 51. Cadde'de bulunan müstakil bir evde ailesiyle yaşayan Ekrem Metin Erol (15), arızalı olan vantilatörü tamir etmeye çalıştı. Bu sırada Erol, elektrik akımına kapıldı.

Durumu fark eden ailesi, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Eve gelen sağlık ekipleri, çocuğun öldüğünü belirledi.

Erol'un cenazesi, polisin incelemesinin ardından otopsi için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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