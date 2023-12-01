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Karabük'te elektrik direğine çarparak devrilen kamyonetin sürücüsü ağır yaralandı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı.

Ajans Haberleri
  • 01.12.2023 21:42
  • Giriş: 01.12.2023 21:42
  • Güncelleme: 01.12.2023 21:42
Kaynak: AA
Karabük'te elektrik direğine çarparak devrilen kamyonetin sürücüsü ağır yaralandı

Kirkille Mahallesi Ömer Beyoğlu Sokak'ta ilerleyen M.Ç. idaresindeki 78 ST 111 plakalı kamyonet, henüz belirlenemeyen nedenle elektrik direğine çarparak devrildi.

Kazayı fark eden mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, kamyonette sıkışan sürücüyü yaklaşık yarım saatlik çalışma sonunda çıkarabildi.

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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