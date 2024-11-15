Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Karabük'te ev yangını: 1 kişi dumandan etkilendi

Ajans Haberleri
  • 15.11.2024 09:24
  • Giriş: 15.11.2024 09:24
  • Güncelleme: 15.11.2024 09:25
Kaynak: DHA
Karabük'te ev yangını: 1 kişi dumandan etkilendi

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde tek katlı müstakil ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Evde bulunan Ömer Eken, dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Yangın, saat 23.30 sıralarında Safranbolu Bağlarbaşı Mahallesi Alemdar sokakta çıktı. Ömer Eken’in içinde bulunduğu esnada tek katlı müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler kısa sürede evin tamamına yayıldı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin 1,5 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Dumandan etkilenen Eken hastaneye kaldırıldı.

Yangında ev kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

BirGün'e Abone Ol