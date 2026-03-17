Karabük'te ev yangını: 1 kişi öldü, 1 kişinin tedavisi sürüyor
Karabük’ün Eflani ilçesinde iki katlı evde çıkan yangında 70 yaşındaki Hüseyin Aydemir dumandan zehirlenerek yaşamını yitirdi, 65 yaşındaki Azime Aydemir ise yaralandı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Eflani ilçesi Kavak köyünde Hüseyin Aydemir’e ait iki katlı evin çatı kısmında, sabah saatlerinde yangın çıktı.
Dumanları fark eden köylülerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.
İtfaiye ekiplerinin evde yaptığı incelemede dumandan zehirlenen Hüseyin Aydemir’in cansız bedeni bulundu.
Yaralanan Azime Aydemir ise sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ilçe devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.