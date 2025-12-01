Giriş / Abone Ol
Karabük'te hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2'si çocuk 6 yaralı

Karabük'ün Eflani ilçesinde, hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Güncel
  • 01.12.2025 14:05
  • Giriş: 01.12.2025 14:05
  • Güncelleme: 01.12.2025 14:07
Kaynak: AA
Karabük'te hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2'si çocuk 6 yaralı
Fotoğraf: AA

Karabük'te hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

E.B. (43) idaresindeki 74 BG 958 plakalı hafif ticari araç, Karabük-Eflani kara yolu Osmanlar köyü Paşaköprüsü mevkisinde K.G. (43) yönetimindeki 78 SP 528 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile otomobildeki E.G (51), İ.G (18), S.N.G. (16) ve B.G. (14) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

