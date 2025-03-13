Karabük'te heyelan nedeniyle kapanan köy yolu ulaşıma açıldı
Kaynak: AA
KARABÜK (AA) - Karabük'ün Ovacık ilçesinde heyelan sonucu kapanan köy yolu ulaşıma açıldı.
İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, ilçeye bağlı Belen köy yolunda meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan köy yolunun ekiplerin özverili ve yoğun çalışmaları sonucunda tekrar ulaşıma açıldığı belirtildi.
Açıklamada, köy yolunun ulaşıma açılmasında geçen sürede duyarlılık gösteren vatandaşlara ve özverili çalışmalarından dolayı ekiplere teşekkür edildi.
Belen köy yolunda 24 Şubat Pazartesi günü meydana gelen toprak kayması nedeniyle köy yolu ulaşıma kapanmış, köye ulaşım Erkeç-Çamlı alternatif köy yolundan sağlanmıştı.