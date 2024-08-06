Karabük'te içme suyu şebekesinden bahçe sulanması yasaklandı

Karabük Belediye Meclisi tarafından 3 Temmuz'da alınan karara göre, kentte yurttaşların içme suyu şebekesinden bahçe sulaması yapılması yasaklandı. Kararda, yasağa uymayanlar hakkında idari para cezası uygulanacağı ifade edildi.

Karabük'te içme suyu şebekesinden bahçe sulamasının yapılması yasaklandı.

Karabük Belediyesi, konuya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, belediye meclisi tarafından 3 Temmuz'da içme suyunun bahçe sulamasında kullanılmasına yasak getirildiği ifade edildi.

Su sorununun yaşanmasının önüne geçilmek amacıyla kararın alındığı belirtildi.

Açıklamada şunlara yer verildi:

"Su kaynaklarımızın verimli kullanılması ve içme suyu arzında yaşanan sıkıntıların önüne geçilmesi için Belediye Meclisi’mizin 03/07/2024 tarihinde almış olduğu karar doğrultusunda, içme suyu şebekesinden bahçe sulaması yapılması yasaklanmıştır. Bu karar ile su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı ve tüm vatandaşlarımızın eşit ve yeterli miktarda suya erişiminin sağlanması amaçlanmaktadır."

İDARİ PARA CEZASI UYGULANACAK

Yasağa uymayanlar hakkında Kabahatler Kanunu kapsamında idari para cezasının uygulanacağının ifade edildiği açıklamada, "Su kaynaklarımızın korunması için bu yasağa uyulmasını ve su tasarrufu konusunda duyarlılık gösterilmesini önemle rica ederiz" dedi.