Karabük'te iki otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu biri bebek 4 kişi yaralandı.

Kastamonu istikametinden Safranbolu yönüne giden Ahmet Ali Ç. idaresindeki 01 ACE 455 plakalı otomobil ile Bartın yönünden Ankara istikametine giden Yasin Mehmet C'nin kullandığı 77 DU 001 plakalı otomobil, Bartın kavşağında çarpıştı.

Kazada sürücü Ahmet Ali Ç, eşi Dilara Ç. ve bebekleri Sare Ç. ile diğer otomobilde bulunan Hüseyin K. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.