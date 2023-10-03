Karabük'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Karabük'ün Eflani ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Safranbolu istikametinden Eflani'ye giden Yasin G. (22) yönetimindeki otomobil ile karşı yönden gelen Ramazan Y'nin (25) kullandığı otomobil, Osmanlar köyü yakınlarında çarpıştı.

Kazada sürücüler ile Cahit G. (33) ile Erkan C. (45) yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan Karabük-Eflani kara yolu araçların çekilmesiyle açıldı.