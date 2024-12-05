Karabük'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Kaynak: AA
Karabük'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
U.B. (33) idaresindeki 34 KBV 884 plakalı otomobil, Karabük-Yenice kara yolu Yeşilköy yakınlarında A.T. (37) yönetimindeki 78 AAN 749 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile A.T'nin kullandığı otomobildeki 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.