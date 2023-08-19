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Karabük'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 19.08.2023 22:27
  • Giriş: 19.08.2023 22:27
  • Güncelleme: 19.08.2023 22:27
Kaynak: AA
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Karabük'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

D-100 kara yolu İstanbul istikametinde H.V. idaresindeki otomobil, Kemikli rampalarında F.B. yönetimindeki 34 DA 8513 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada S.V, Z.Z.V. (3), E.V., E.V. (9), H.V. ve A.V. (7) yaralandı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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