Karabük'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
Kaynak: AA
Karabük'ün Eskipazar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.
D-100 kara yolu İstanbul istikametinde H.V. idaresindeki otomobil, Kemikli rampalarında F.B. yönetimindeki 34 DA 8513 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada S.V, Z.Z.V. (3), E.V., E.V. (9), H.V. ve A.V. (7) yaralandı.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.