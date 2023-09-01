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Karabük'te kaldırıma çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Karabük’te bir otomobilin kaldırıma çarpması sonucu yaralanan 2 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Ajans Haberleri
  • 01.09.2023 23:59
  • Giriş: 01.09.2023 23:59
  • Güncelleme: 01.09.2023 23:59
Kaynak: AA
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Karabük'te kaldırıma çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Ali K. yönetimindeki 78 ASS 654 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Safranbolu-Karabük kara yolu Balıklarkayası mevkisinde kaldırıma çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ve yanındaki Münevver K. yaralandı.

Yaralılar, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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