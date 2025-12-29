Karabük'te kar kalınlığı 60 santimetreye ulaştı

Murat ÖZELCİ/KARABÜK, (DHA)-KARABÜK'te 3 gündür etkili olan yağış nedeniyle kar kalınlığı, 60 santimetreye ulaştı. Ekipler, yolları açık tutmak için kar küreme çalışması yaptı.

Karabük'te yoğun kar yağışı, 3 gündür devam ediyor. Kent merkezinde kar kalınlığı 60 santimetreye ulaştı. Merkeze bağlı 5000 Evler Bahçelievler Mahallesi'nde sürücüler, karla kaplı yolda araçlarıyla düşük hızla ilerledi. Araçların üzeri kar örtüsüyle kaplandı. Karabük belediyesi ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Safranbolu Aslanlar mevkisinde de karla kaplı yolda sürücüler, zor anlar yaşadı. Karabük- Ankara kara yolunda sürücüler, araçları ile zor ilerledi. Diğer yandan Safranbolu'da vatandaşlar, otomobilin arkasına kızak bağlayarak kaydı. Çocuklar, kar topu oynayarak keyifli vakit geçirdi. (DHA)

FOTOĞRAFLI