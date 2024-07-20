Karabük'te kara yolunda çökme: Çalışma başlatıldı
Karabük-Eskipazar kara yolunun 6 kilometresindeki kısmında dün sabah saatlerinde meydana gelen çökme nedeniyle çalışma başlatıldı.
Kaynak: AA
Karabük'te bir bölümünde çökme yaşanan Karabük-Eskipazar kara yolunda çalışma başlatıldı.
Dün kara yolunun Ankara istikametinde meydana gelen çökmenin ardından ekipler harekete geçti.
Tedbirlerin alınmasının ardından Karayolları ekiplerince yolda onarım çalışması başlatıldı.
Öte yandan, yolun çökmesinden etkilenen bölgedeki demir yolu da ulaşıma kapatıldı.
Güzergahta trafik akışı, karşı şeritten çift yönlü sağlanıyor.