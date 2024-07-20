Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Karabük'te kara yolunda çökme: Çalışma başlatıldı

Karabük-Eskipazar kara yolunun 6 kilometresindeki kısmında dün sabah saatlerinde meydana gelen çökme nedeniyle çalışma başlatıldı.

Güncel
  • 20.07.2024 16:43
  • Giriş: 20.07.2024 16:43
  • Güncelleme: 20.07.2024 16:43
Kaynak: AA
Karabük'te kara yolunda çökme: Çalışma başlatıldı
Fotoğraflar: İHA

Karabük'te bir bölümünde çökme yaşanan Karabük-Eskipazar kara yolunda çalışma başlatıldı.

Dün kara yolunun Ankara istikametinde meydana gelen çökmenin ardından ekipler harekete geçti.

Tedbirlerin alınmasının ardından Karayolları ekiplerince yolda onarım çalışması başlatıldı.

Öte yandan, yolun çökmesinden etkilenen bölgedeki demir yolu da ulaşıma kapatıldı.

Güzergahta trafik akışı, karşı şeritten çift yönlü sağlanıyor.

BirGün'e Abone Ol