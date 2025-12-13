Karabük'te kayıp kişi ormanlık alanda ölü bulundu
Karabük’te bir otelden hastaneye gitmek üzere ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan 29 yaşındaki Abizer Y, ormanlık alanda ölü bulundu. Ölüm nedeni yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacak.
Kaynak: AA
Kentteki bir otelden dün hastaneye gitmek üzere ayrılan 29 yaşındaki Abizer Y'nin geri dönmemesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu.
İhbar üzerine polis ekiplerince arama çalışması başlatıldı.
Aracı, Kapullu ile 5000 Evler Mahallesi arasındaki bağlantı yolunda olduğu tespit edilen Abizer Y, ormanlık alanda hareketsiz halde bulundu.
Yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlenen Abizer Y'nin cenazesi, incelemenin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.