Karabük'te kolu merdaneye sıkışan işçi hastaneye kaldırıldı

Karabük'te, demir ve çelik madeninin eritildiği fırında (haddehane) çalıştığı sırada kolu merdaneye sıkışan işçi hastanede tedavi altına alındı.

Üniversite Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir haddehanede çalışan N.K'nin (41) kolu merdaneye sıkıştı.

Diğer işçilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce kolu sıkıştığı yerden çıkarılan işçi, önce kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Buradaki müdahalenin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen yaralının tedavisi sürüyor.