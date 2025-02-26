Karabük'te köy yolunda heyelan

KARABÜK'ün Ovacık ilçesinde Belen köyünün yolu, heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı. Yolun ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor.

Karabük’te etkili olan kar yağışlarının ardından karların erimesiyle, dün Ovacık ilçesi Belen köyünde toprağın yumuşamasıyla heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle köy yolu ulaşıma kapandı. Karabük Valiliği konuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, köye ulaşımın alternatif güzergahtan sağlandığı belirtilerek şöyle denildi:

İlimiz Ovacık ilçesi Belen köy yolunda meydana gelen heyelan nedeniyle, yol ulaşıma kapanmıştır. Belen köyüne ulaşım, Erkeç-Çamlı alternatif köy yolundan sağlanmaktadır. Kapanan köy yolunun trafiğe açılması için çalışmalar devam etmekte olup, yol en kısa sürede trafiğe açılacaktır. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği açısından, Belen köy yolunu kullanmamaları önem arz etmektedir" ifadelerine yer verildi. (DHA)

Haber: Murat ÖZELCİ/KARABÜK,(DHA)