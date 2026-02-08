Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Karabük'te LPG istasyonuna çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 08.02.2026 15:13
  • Giriş: 08.02.2026 15:13
  • Güncelleme: 08.02.2026 15:13
Kaynak: AA
Karabük'te LPG istasyonuna çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı

KARABÜK (AA) - Karabük'ün Eflani ilçesinde otomobilin LPG istasyonundaki kolona çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

M.H. idaresindeki 20 AKD 404 plakalı otomobil, Karabük-Eflani kara yolu Hükümet Caddesi'nde kontrolden çıkarak önce refüje, ardından LPG istasyonundaki kolona çarptı.

Kazada sürücü ile araçtaki Ş.H, Z.N.H, N.H. ve Ö.H. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

BirGün'e Abone Ol