Karabük'te minibüs ve otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı

KARABÜK (AA) - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan 4 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Emek Mahallesi Ihlamur Caddesi üzerinde ilerleyen R.S. yönetimindeki 78 SE 987 plakalı minibüs ile Y.Y. idaresindeki 06 GVG 20 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada araçlarda bulunan S.S, N.S. B.Y. ve Y.A.Y. yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.