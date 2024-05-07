Karabük'te minibüsle otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı
Kaynak: AA
Karabük'ün Eflani ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.
M.Y. idaresindeki 78 ABK 206 plakalı minibüs, Karabük-Eflani kara yolu Eflani Meslek Yüksekokulu önünde, İ.Ç'nin kullandığı 34 FDL 077 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile minibüsteki Z.A.M. (8) ve otomobildeki B.Ç. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan B.Ç, ekiplerin çalışması sonucu çıkarıldı.
Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile ilçedeki hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.