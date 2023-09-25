Karabük'te motosikletin yayaya çarpma anı kamerada

Karabük'te motosikletin yayaya çarpması sonucu 2 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

E.A. yönetimindeki 78 ABE 934 plakalı motosiklet, Şirinevler Mahallesi Alparslan Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan T.B'ye (53) çarptı.

Kazada motosiklet sürücüsü E.A. ile yaya T.B. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sürücü E.A. kendi imkanlarıyla hastaneye giderken T.B. ise ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntülerde, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya motosikletin çarpması ve yaralılara çevredekilerin yardım etmesi yer alıyor.